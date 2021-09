Journée difficile pour les Bleus

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Alexandre Muller est le seul survivant de la journée en s'imposant difficilement en 3 sets contre l'Espagnol Zapata Miralles (7-6/4-6/6-0). Les autres tricolores n'ont pas connu le même succès avec Grégoire Barrere, titulaire d'une wild-card qui s'incline en deux manches contre le Canadien Pospisil (6-3/6-4) au premier tour. Harold Mayot et Antoine Hoang ne verront pas le tableau principal avec une défaite respectivement contre Schnur (6-4/6-1) et l'Allemand Gojowczyk (4-6/6-4/2-6). Dans les autres matchs, Sonego s'est défait de Fucsovics (6-3/6-2), Rune s'est qualifié aux dépens de Kohlschreiber en 3 manches (5-7/6-3/7-5). Et enfin, Basilashvili s'est qualifié contre Mager en deux sets (6-3/7-6).