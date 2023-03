Journée décisive pour la réforme des retraites, le gouvernement sous tension

Journée décisive pour la réforme des retraites, le gouvernement sous tension













PARIS, 16 mars (Reuters) - La réforme contestée des retraites défendue par le gouvernement entre jeudi dans la dernière ligne droite de son examen au Parlement avec un vote définitif au Sénat et à l'Assemblée nationale.

Les sénateurs et les députés débattront d'une version commune du projet de loi sur laquelle s'est accordée la veille la commission mixte paritaire (CMP), et qui prévoit toujours le report de l'âge légal du départ à la retraite de 62 ans à 64 ans - une mesure qui cristallise les oppositions depuis la présentation du projet en janvier. Le Sénat, qui a déjà approuvé la réforme en première lecture, devrait voter le projet de loi dans la matinée, afin que l'Assemblée nationale se prononce à son tour dans l'après-midi. Mais au Palais Bourbon, où l'examen du projet de loi sur les retraites n'avait pas pu aboutir en première lecture en raison de débats houleux et des très nombreux amendements déposés par l'opposition, l'issue des débats apparaît très incertaine. Le gouvernement ne dispose pas de la majorité absolue et cherche des voix du côté des députés Les Républicains (LR), qui apparaissent divisés sur le texte. L'exécutif doit donc choisir entre le risque d'un vote et le recours controversé à l'article 49.3 de la Constitution permettant une adoption sans vote. "Je suis persuadée que si on va au vote, on aura une majorité", a déclaré jeudi Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, sur CNews. D'après plusieurs médias, le président Emmanuel Macron, qui a fait de la réforme des retraites une des mesures phare de son second quinquennat, réunit actuellement à l'Elysée les chefs des groupes parlementaires et des partis de la majorité présidentielle. Du côté du front syndical, la contestation se poursuit après une huitième journée de mobilisation mercredi qui a réuni 480.000 personnes dans les rues en France selon le ministère de l'Intérieur, 1,7 million selon la CGT. Dans un communiqué publié mercredi soir, l'intersyndicale a appelé "solennellement les parlementaires à voter contre le projet de loi". "Ce refus serait ainsi conforme à la volonté générale qui s'est exprimée largement dans le débat public", ajoute-t-elle. Les secrétaires généraux et présidents des organisations syndicales tiendront à 12h30 une conférence de presse devant l'Assemblée nationale. "Imaginons que le texte passe. (...) Le risque démocratique est là. Il va y avoir une dette sociale si cette réforme est adoptée", a prévenu jeudi le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, sur franceinfo. (Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution de Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)