Journée de la Terre : Manifestations en Europe pour dénoncer les énergies fossiles

BRUXELLES, 22 avril (Reuters) - Les militants écologistes ont prévu une vague de manifestations en Europe à l'occasion de la Journée de la Terre vendredi, pour réclamer notamment l'arrêt immédiat des importations européennes de pétrole et de gaz russes et la fin de la construction d'infrastructures liées aux énergies fossiles.

A Berlin, Varsovie, Bruxelles et ailleurs, des militants ont organisé des rassemblements devant des bâtiments officiels ou des ambassades allemandes, où ils distribueront des roubles tachés de rouge pour symboliser le sang qui recouvre une monnaie qui, selon eux, alimente à la fois le changement climatique et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'Allemagne fait partie des pays de l'UE qui s'opposent à un embargo sur le pétrole et le gaz russes par crainte de répercussions sur leurs économies.

Une douzaine de militants de la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, ont également prévu de manifester.

"Lorsque l'Allemagne continue d'acheter du gaz et du pétrole à la Russie, cela signifie qu'elle consacre son argent à la construction de nouvelles machines militaires, de nouvelles bombes, qui tuent les Ukrainiens", a déclaré Natalia Gozak, responsable de l'association EcoAction depuis Lviv.

Les 27 pays de l'UE ont décidé d'interdire les importations de charbon russe à partir du mois d'août, dans le cadre de sanctions globales visant également les banques et les oligarques russes.

Ils restent pourtant divisés sur la question de savoir s'il faut imposer un embargo immédiat et complet sur les carburants russes, ce qui, selon l'Allemagne et la Hongrie, porterait un coup à leurs économies. L'UE importe 40% de son gaz depuis la Russie.

"C'est la guerre. Nous devons nous préparer à un marathon plus long", a déclaré Dominika Lasota, militante pour le climat basée à Varsovie. "Le conflit ne s'arrêtera pas avec la dernière bombe qui tombera (...), il s'arrêtera une fois que nous aurons mis fin à l'industrie [des énergies fossiles] et au système qui la sous-tend."