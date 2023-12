Journaliste de Reuters tué au Liban : L'incident a eu lieu dans une "zone active de combat", dit l'armée israélienne

JERUSALEM, 8 décembre (Reuters) - L'armée israélienne, en réponse à une enquête menée par Reuters affirmant que ses forces ont tué un de ses journalistes dans le sud du Liban le 13 octobre, a déclaré vendredi que l'incident a eu lieu dans une zone active de combat et fait l'objet d'un enquête. Sans mentionner directement la mort d'Issam Abdallah, l'armée a déclaré dans un communiqué que ses forces ont ouvert le feu en réponse à une attaque des combattants du Hezbollah libanais. (Dan Williams; version française par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)