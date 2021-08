Joséphine Baker va entrer au Panthéon

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'artiste de music-hall franco-américaine Joséphine Baker fera prochainement son entrée au Panthéon, ont annoncé dimanche deux ministres françaises sur Twitter, confirmant une information du Parisien Dimanche.

Née en 1906 dans le Missouri, l'interprète de la célèbre chanson "J'ai deux amours" s'est éteinte en 1975 à Paris. Elle repose aujourd'hui à Monaco.

"Très heureuse de la décision du Président de la République de faire entrer au Panthéon Joséphine Baker, modèle de femme vaillante et généreuse", a dit la ministre de la Culture Roselyne Bachelot dans un tweet. "C'est une grande dame, amoureuse de la France, qui entrera au Panthéon", a déclaré de son côté la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

Selon le Parisien, la chanteuse, danseuse et figure de la Résistance et de la lutte antiraciste, notamment aux côtés de Martin Luther King, entrera au Panthéon le 30 novembre prochain et sera la première femme noire à reposer dans la nécropole du centre de paris

Le journal ajoute qu'Emmanuel Macron a répondu favorablement fin juillet à un groupe de personnalités à l'origine d'une pétition en faveur de cette initiative.

La crypte du Panthéon accueille les principales personnalités qui ont marqué l'histoire de France depuis la Révolution, de Voltaire et Rousseau à Simone Veil et Maurice Genevoix.

Si le fronton du bâtiment arbore les mots "Aux grands hommes la patrie reconnaissante", un rapport du Centre des monuments nationaux avait recommandé en 2013 d'élargir les hommages aux femmes du XXe siècle s'étant illustrées par leur courage et leur engagement républicain.

(Reportage Gilles Guillaume et Sudip Kar-Gupta)