Josep Borrell (UE) veut étoffer le montant de l'aide militaire à l'Ukraine

BRUXELLES, 17 mai (Reuters) - Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a proposé que le fonds utilisé par l'Union européenne pour financer l'aide militaire apportée à l'Ukraine soit étoffé de 3,5 milliards d'euros, a-t-on appris mercredi de sources européennes. D'après les sources, Josep Borrell a demandé aux gouvernements de l'UE de contribuer davantage au programme européen de "Facilité de paix" (EPF), via lequel Bruxelles a déjà alloué 4,6 milliards d'euros d'aide militaire à Kyiv. Mis en place en 2021, ce programme a été conçu comme moyen pour l'UE d'aider les pays en développement à se procurer de l'équipement militaire. Mais les Vingt-Sept ont rapidement décidé d'utiliser le fonds pour fournir des armes à l'Ukraine face à l'offensive lancée par la Russie en février 2022. L'EPF est distinct du budget du bloc communautaire, qui ne peut pas être utilisé pour financer des opérations militaires. Il est nécessaire que tous les pays membres de l'UE donnent leur feu vert pour que la proposition de Josep Borrell se concrétise. En décembre dernier, les Vingt-Sept étaient convenus qu'une hausse de l'EPF pourrait être justifiée "en cas de besoin". (Reportage Andrew Gray; version française Jean Terzian)