Josep Borrell (UE) se rend au Liban pour discuter de la situation à la frontière israélienne

BRUXELLES, 5 janvier (Reuters) - Le haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, est attendu vendredi au Liban, et jusqu'à dimanche, pour discuter de la situation à la frontière israélo-libanaise et de l'importance d'éviter une escalade régionale. "(Josep) Borrell insistera à nouveau sur la nécessité de faire progresser les efforts diplomatiques avec les dirigeants de la région", a déclaré l'UE dans un communiqué vendredi. Depuis le début de la guerre à Gaza, le Hezbollah libanais est impliqué dans des échanges quasi quotidiens de tirs d'obus avec Israël. (Reportage Charlotte Van Campenhout, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)