Josep Borrell (UE) dit qu'Israël a financé le Hamas

MADRID, 19 janvier (Reuters) - Josep Borrell, représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères, a déclaré vendredi qu'Israël avait financé le Hamas dans le but d'affaiblir l'Autorité palestinienne. "Oui, le Hamas a été financé par le gouvernement d'Israël dans une tentative d'affaiblir l'Autorité palestinienne dirigée par le Fatah", a dit Josep Borrell dans un discours à l'Université de Valladolid, sans développer cette idée. Le Hamas, qui dirige la bande de Gaza, a commis le 7 octobre une attaque dans le sud d'Israël qui a fait environ 1.200 morts. L'Etat hébreu a lancé en représailles une vaste opération militaire dans l'enclave palestinienne avec l'objectif déclaré d'éradiquer le mouvement islamiste. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, rejette les accusations de ses opposants en Israël et de certains médias internationaux selon lesquelles ses gouvernements successifs se sont activement efforcés pendant des années de renforcer le Hamas à Gaza. (Rédigé par Inti Landauro, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)