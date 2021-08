Jorge Martin vainqueur, Quartararo prend le large au général

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Jorge Martin a fait cavalier seul ce dimanche lors du Grand Prix de Styrie. Parti en pole position, le pilote Espagnol n'a été inquiété que pendant les deux premiers tours de la course avant de s'envoler et de s'imposer pour la 1ère fois de sa carrière dans la catégorie. Un dimanche marqué par l'accident spectaculaire au départ entre Lorenzo Salvadori et Dani Pedrosa. À la suite de ce crash, la monture de l'Italien a pris feu obligeant les commissaires à interrompre la course. Lors du second départ, aucun incident n'était à déclarer, même pas la pluie qui se faisait attendre sur le Red Bull Ring.

Le grand gagnant également de ce Grand Prix est le Niçois Fabio Quartararo, qui se classe troisième de la course juste derrière le pilote Suzuki Joan Mir. Ses principaux rivaux dont le Cannois Johann Zarco ou encore Francesco Bagnaia ont perdu de gros points sur le tricolore. Le pilote Pramac, 4ème une bonne partie de la course dégringole dans le dernier tour et se classe finalement sixième. "Pecco" Bagnaia termine à une lointaine onzième position quant à lui.

Au classement général Fabio Quartararo, compte désormais 40 points d'avance sur Johann Zarco et 51 unités sur Joan Mir.

Rendez-vous la semaine prochaine sur le même tracé pour le Grand Prix d'Autriche.