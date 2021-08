Jorge Martín en pole, Ducati à la fête

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Jorge Martín crée la surprise en Autriche avec la première place. Sur le tracé du Red Bull Ring, le pilote Ducati Pramac établi un nouveau record en 1’22’994 et efface des tablettes l’ancienne marque de Marc Marquez. L’Espagnol signe sa deuxième pole position de sa carrière en Moto GP après celle glanée lors du Grand Prix de Doha.

Le Français Fabio Quartararo partira en première ligne tout de même avec le troisième temps de la séance. Le pilote Yamaha a cru à la pôle, mais son tour chronométré a été annulé pour une sortie des limites du tracé.

Le pilote Ducati Francesco Bagnaia s’intercale entre l’ibérique et le tricolore avec sa deuxième place.

Johann Zarco, le second Français et coéquipier du poleman signe quant à lui le sixième temps.

Rendez-vous à 14 h demain pour suivre la course.