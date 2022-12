Jordanie : Manifestations contre la hausse du prix des carburants, un policier tué

par Suleiman Al-Khalidi

AMMAN (Reuters) - Plusieurs sit-in ont été organisés vendredi en Jordanie pour protester contre la hausse des prix des carburants au lendemain de la mort d'un policier lors d'une violente manifestation dans le sud du pays, rapportent témoins et services de sécurité.

Selon les autorités, le policier a été tué par balles jeudi soir par un individu non identifié alors que les forces de l'ordre intervenaient contre des émeutiers dans un quartier de la ville de Maan.

La police anti-émeutes a également affronté durant la nuit des groupes de protestataires leur jetant des pierres à Amman, Zarka, Irbid et dans d'autres villes.

Des bâtiments publics ont été vandalisés et des pneus brûlés, entraînant la coupure d'axes routiers, a déclaré le ministre jordanien de l'Intérieur, Mazen Farrayeh, lors d'une conférence de presse.

"Nous avons observé une forte recrudescence des actes de violence. Des mesures de sécurité plus strictes vont être prises pour renforcer les forces de sécurité dans les quartiers qui ont été le théâtre de tels actes", a-t-il averti.

Maan et d'autres villes du sud du pays sont particulièrement affectées par un mouvement de grève des camionneurs contre la hausse des prix des carburants.

Le calme est revenu vendredi, mais des sit-in de protestation ont été organisés devant la mosquée de Maan et une mosquée d'Amman, et des activistes ont appelé à de nouvelles manifestations.

Le gouvernement a promis d'examiner les revendications des chauffeurs routiers tout en soulignant avoir déjà déboursé plus de 500 millions de dinars (plus de 650 millions d'euros) pour plafonner les prix du carburant cette année et ne pouvoir faire beaucoup plus sous peine d'enfreindre un accord avec le Fonds monétaire international (FMI).

(Version française Jean-Stéphane Brosse)