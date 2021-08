João Almeida remporte la 4e étape du Tour de Pologne

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

João Almeida double la mise ! Le coureur portugais de la Deceuninck Quick-Step s’est adjugé jeudi au sprint la 4e étape du Tour de Pologne. Si un petit groupe a tenté de s’échapper, la formation Deceuninck a parfaitement géré le tempo de cette course pour placer son leader dans les meilleures conditions. Grâce au très bon travail du duo Cavagna-Honoré, Almeida a pu placer une attaque décisive à 400 mètres de l’arrivée pour s’offrir une deuxième victoire, après celle de mardi, dans cette édition 2021 du Tour de Pologne. Le Portugais devance sur la ligne Matej Mohoric (Bahrain Victorious) et Andrea Vendrame (AG2R-Citroën). Leader du général avant cette 4e étape, João Almeida conforte son maillot jaune et compte désormais 8 secondes d’avance, grâce au jeu des bonifications, sur son dauphin Mohoric. 8e de l’étape, Diego Ulissi (UAE Team Emirates) reste sur le podium mais accuse désormais un retard de 14 secondes sur Almeida.