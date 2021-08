João Almeida remporte la 2ème étape du Tour de Pologne et s'empare de la tête du général

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Ce mardi, le deuxième étape du Tour de Pologne emmenait les coureurs de Zamosc à Przemysl (200,8 km) dans une étape tranquille dans sa première partie mais plus compliquée sur la fin. Ainsi, à 40 kilomètres de l'arrivées, trois difficultés se sont enchaînées et cela a permis un petit écrémage. En ayant quelques précieuses secondes d'avance, Joao Almeida a pu arriver sur la dernière bosse accompagné seulement par Diego Ulissi et Matej Mohoric qu'il a dominés dans le sprint final pour s'adjuger la victoire. Du même coup, le Portugais de la Deceuninck Quick-Step s'empare de la tunique de leader du général grâce aux bonifications mais aussi aux premiers écarts créés qui lui donnent par exemple 11" d'avance sur le quatrième qui n'est autre que Michal Kwiatkowski.