Johnson & Johnson va se scinder en deux entreprises

(Reuters) - Johnson & Johnson (J&J) a annoncé vendredi son intention de se scinder en deux sociétés indépendantes en séparant sa division de santé grand public de la division pharmaceutique.

Le groupe américain va séparer sa branche de santé grand public, qui fabrique notamment les pansements Band-Aid, en une société cotée et prévoit de boucler l'opération d'ici 18 à 24 mois, a-t-il précisé dans un communiqué.

J&J conservera les activités pharmaceutique et de dispositifs médicaux, qui devraient générer un chiffre d'affaires d'environ 77 milliards de dollars (67,2 milliards d'euros) cette année.

"Nous pensons que le nouveau groupe Johnson & Johnson et la nouvelle société de santé grand public ("Consumer Health") seront toutes deux en mesure d'allouer plus efficacement leurs ressources afin de répondre aux besoins des patients et des consommateurs, de doper leur croissance et de dégager une valeur importante", a déclaré Joaquin Duato, qui succédera à Alex Gorsky à la direction générale de J&J en janvier prochain.

Dans les échanges en avant-Bourse, le groupe américain gagne 5%.

L'annonce de Johnson & Johnson a lieu quelques jours seulement après celle similaire du groupe industriel General Electric, qui compte se diviser en trois sociétés cotées.

(Reportage Manas Mishra, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)