Johnson & Johnson dispensé de payer plusieurs milliards de dommages-intérêts

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La justice américaine a réduit vendredi de 8 milliards (7,21 milliards d'euros) à 6,8 millions de dollars les dommages punitifs que doit verser Johnson & Johnson dans une affaire liée à son antipsychotique Risperdal.

Le groupe pharmaceutique avait été condamné le 8 octobre dernier à dédommager un plaignant pour ne pas avoir prévenu les jeunes hommes utilisant son médicament qu'il était susceptible de leur faire pousser des seins.

Le juge de Philadelphie qui a allégé la condamnation n'a pas rendu public ses motivations dans l'immédiat.

Le droit américain distingue des dommages punitifs et des dommages compensatoires et les premiers ne doivent pas excéder un certain multiple des seconds.

(Jonathan Stempel, version française Simon Carraud)