Johnson et Macron conviennent de l'urgence de lutter contre les traversées illégales

LONDRES (Reuters) - Boris Johnson et Emmanuel Macron se sont entretenus mercredi à la suite du naufrage d'une embarcation de migrants dans la Manche ayant fait au moins 31 morts, a déclaré un porte-parole de Downing Street.

Le Premier ministre britannique et le président français sont convenus de l'urgence de renforcer la lutte contre les traversées illégales dans la Manche et de la nécessité de faire tout ce qui est possible pour arrêter les groupes illégaux qui mettent la vie de personnes en danger, a-t-il indiqué.

(Rédigé par Jean Terzian)