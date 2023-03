Joe Biden veut s'entretenir bientôt avec Xi sur fond de tensions USA-Chine

par Steve Holland et David Brunnstrom SAN DIEGO, Californie, 14 mars (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré lundi qu'il prévoyait de s'entretenir bientôt avec son homologue chinois Xi Jinping, sans en dire davantage, alors qu'il a dévoilé quelques instants plus tôt les détails d'un accord de sous-marins avec la Grande-Bretagne et l'Australie destiné à contrer la Chine. A la question de savoir s'il était préoccupé à l'idée que Pékin considère l'accord sécuritaire dit "AUKUS" comme une agression, le chef de la Maison blanche a répondu "non". S'exprimant devant des journalistes lors d'une rencontre avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak, à San Diego en Californie, Joe Biden a répondu par l'affirmative lorsqu'il lui a été demandé s'il comptait s'entretenir bientôt avec Xi Jinping. Il a refusé d'en dire davantage sur une possible date pour un tel échange. Le président américain avait déclaré le mois dernier qu'il entendait s'entretenir avec son homologue chinois du ballon ayant survolé le territoire américain, que Washington a abattu en dénonçant un appareil espion. L'incident a alimenté les tensions avec Pékin, qui a rejeté tout acte d'espionnage et reproché aux Etats-Unis de nuire aux relations bilatérales. Jusqu'à présent, aucun entretien entre Joe Biden et Xi Jinping n'a été officiellement programmé. Washington veut restaurer des communications régulières avec la Chine, selon le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, qui a indiqué la semaine dernière qu'un entretien téléphonique Biden-Xi pourrait intervenir peu après la reprise des travaux du gouvernement chinois à la suite de la session plénière annuelle du Parlement, qui a pris fin lundi. L'accord AUKUS prévoit de doter l'Australie de sous-marins à capacité nucléaire afin de contrer l'influence de la Chine dans la région Indo-Pacifique. Pékin a condamné cette démarche, la décrivant comme un acte illégal de prolifération nucléaire. Xi Jinping prévoit de se rendre à Moscou pour y rencontrer le président russe Vladimir Poutine dès la semaine prochaine, a appris Reuters de personnes au fait de la question. D'après le Wall Street Journal, le président chinois veut aussi s'entretenir avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février 2022. Cette discussion téléphonique devrait avoir lieu après sa visite en Russie. Jake Sullivan a déclaré lundi à des journalistes que Washington avait pressé publiquement et en privé Xi Jinping pour qu'il s'entretienne avec Volodimir Zelensky et avoir ainsi le point de vue de l'Ukraine, pas seulement celui de la Russie, proche de la Chine. Kyiv n'a pas confirmé la programmation d'un entretien entre les deux dirigeants, a ajouté le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche. (Reportage Steve Holland et David Brunnstrom, avec Michael Martina; version française Jean Terzian)