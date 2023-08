Joe Biden va sanctuariser une vaste zone autour du Grand Canyon

GRAND CANYON VILLAGE, Arizona (Reuters) - Le président américain Joe Biden doit annoncer ce mardi en Arizona la création d'une vaste zone protégée autour du Grand Canyon afin d'y restreindre de nouveaux projets de développement, d'extraction de l'uranium notamment. Le dirigeant démocrate, candidat à sa réélection en novembre 2024, entend ainsi redorer son bilan en matière de politique climatique et répondre aux revendications de longue date des tribus amérindiennes locales, pour qui ces terres sont sacrées. La nouvelle zone, d'une superficie de 405.000 hectares, qui englobe une partie du parc national du Grand Canyon, se verra accorder le statut de monument fédéral sous le nom de Baaj Nwaavjo I'tah Kukveni - territoires ancestraux du monument national du Grand Canyon. La région abrite environ 1% des réserves connues d'uranium des Etats-Unis, selon un responsable du gouvernement. Les droits d'exploitation de ce territoire sont actuellement soumis à un moratoire de vingt ans qui court jusqu'en 2032. Certaines décisions de Joe Biden - notamment son feu vert accordé au projet Willow d'exploration pétrolière et gazière en Alaska - ont été critiquées par des défenseurs de l'environnement. "Depuis le premier jour, j'ai pris des mesures pour bâtir le programme climatique et de conservation le plus ambitieux de l'histoire de notre pays", s'est défendu le président américain dans un communiqué. Cette décision "honore notre promesse solennelle aux nations tribales de respecter leur souveraineté" et "préserve les paysages iconiques de l'Amérique pour les générations futures", a-t-il ajouté. L'Arizona est un Etat clé dans la bataille électorale qui s'annonce en 2024. Joe Biden s'y est imposé en 2020 avec moins d'un point de pourcentage d'avance sur Donald Trump, vainqueur quatre ans plus tôt avec 3,5 points de pourcentage. (Reportage Trevor Hunnicutt à Washington, Nandita Bose à Grand Canyon Village, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)