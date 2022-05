Joe Biden va publier un décret réformant les services de police

WASHINGTON, 24 mai (Reuters) - Le président américain Joe Biden publiera mercredi un décret visant à réformer les services de police aux niveaux fédéraux et locaux deux ans après la mort de George Floyd, ont indiqué de hauts responsables de son administration.

Le décret ordonnera à toutes les agences fédérales de réviser leurs politiques de recours à la force, de créer un registre national des agents fédéraux et locaux licenciés pour mauvaise conduite et d'utiliser des subventions pour encourager les services de police à interdire les étranglements et les entraves au cou, à moins qu'une force mortelle ne soit nécessaire, ont indiqué les responsables.

Le décret concernera environ 100.000 agents fédéraux chargés de l'application de la loi, mais la Maison blanche espère utiliser les dépenses fédérales pour étendre son action à plus de 700.000 agents au niveau des Etats et des collectivités locales

George Floyd, un Afro-Américain âgé de 46 ans, est mort le 25 mai 2020 après avoir été maintenu au sol pendant plus de neuf minutes par Derek Chauvin, mains menottées dans le dos et un genou du policier blanc appuyé sur son cou alors qu'il disait ne plus pouvoir respirer.

La scène, filmée par des passants et massivement partagée sur les réseaux sociaux, avait provoqué de vastes manifestations aux Etats-Unis et à travers le monde pour dénoncer les discriminations raciales et les violences policières.

Le décret demandera également la création de normes nationales pour l'accréditation des services de police et cherchera à lier une partie des futures subventions à l'obtention de cette accréditation, ont déclaré les responsables.

(Reportage Rami Ayyub et Jarrett Renshaw; version française Camille Raynaud)