Joe Biden va passer un examen médical approfondi

Crédit photo © Reuters

par Steve Holland WASHINGTON (Reuters) - Le président des Etats-Unis Joe Biden, 80 ans, passera jeudi un examen de santé physique très surveillé, avant l'annonce attendue de sa candidature à un second mandat de quatre ans.

Cette visite médicale, qui se déroule au centre militaire Walter Reed près de Bethesda dans l'Etat du Maryland, est le deuxième examen médical approfondi du président américain depuis la prise de ses fonctions en janvier 2021. Les médecins procéderont probablement à un examen neurologique du président, ainsi qu'à une vérification de sa vision, de son audition et de "tout ce dont il peut se plaindre", a déclaré à Reuters Borna Bonakdarpour, professeur associé de neurologie à l'école de médecine Feinberg de l'Université Northwestern. Sa précédente visite médicale en novembre 2021 avait montré que le président était un "homme de 78 ans en bonne santé et vigoureux", selon ses médecins. L'âge de Joe Biden, qui est le président le plus âgé en activité, est un sujet de préoccupation pour les électeurs. Le président démocrate aurait 86 ans à la fin d'un éventuel second mandat, soit 13 ans de plus que l'espérance de vie moyenne d'un homme américain, selon une étude des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé du 6 au 13 février, environ trois quarts des Américains pensent que Joe Biden est trop âgé pour travailler au sein du gouvernement. Pour la plupart des sondés démocrates, le président est mentalement affûté, mais près de la moitié d'entre eux pensent qu'il ne pourra pas supporter le poids physique de la présidence. Lors d'une interview télévisée la semaine dernière, Joe Biden a invité les Américains préoccupés par son âge à le "regarder" accomplir ses devoirs présidentiels. (Reportage supplémentaire de Jason Lange, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)