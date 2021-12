Joe Biden signera le projet de loi de financement dans la journée de vendredi

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a annoncé vendredi qu'il signerait le projet de loi de financement du gouvernement fédéral d'ici la fin de journée.

Ce projet de loi, adopté jeudi par le Congrès, permet de continuer à financer les opérations du gouvernement fédéral pendant la crise sanitaire alors même que les inquiétudes sont ravivées par l'apparition du variant Omicron du coronavirus, qui a provoqué une hausse des contaminations.

Le Congrès devrait maintenant s'efforcer de parvenir à un accord bipartisan sur un financement pour le long terme, a ajouté Joe Biden lors d'un discours à la Maison blanche.

Le plan de 1.750 milliards de dollars (1.550 milliards d'euros) consacré à des mesures sociales et de lutte contre le changement climatique aux Etats-Unis a déjà été adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat, où l'aile gauche et les élus modérés du Parti démocrate doivent encore trouver un accord.

Lors de son discours, Joe Biden a toussé à plusieurs reprises et a déclaré qu'il souffrait d'un rhume.

"Je vais bien. Je passe un test tous les jours, un test de dépistage du coronavirus. Ce que j'ai, c'est un petit-fils d'un an et demi qui a un rhume et qui aime embrasser son papy. C'est juste un rhume", a-t-il assuré.

