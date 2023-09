Joe Biden se rendra samedi en Floride après le passage de l'ouragan Idalia

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi qu'il se rendrait samedi en Floride afin de constater les dégâts causés par l'ouragan Idalia. L'ouragan a touché mercredi la région de Big Bend, dans le nord de l'Etat, après s'être renforcé au contact des eaux chaudes du golfe du Mexique. Joe Biden a indiqué qu'il s'était entretenu jeudi avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et qu'il lui avait proposé une aide fédérale. "J'ai de nouveau parlé ce matin avec le gouverneur DeSantis. (...) Je lui ai indiqué que j'approuvais sa déclaration de catastrophe majeure", a dit le président américain. Des dégâts ont été signalés après le passage de l'ouragan, sans toutefois être aussi important que ce qui était redouté. (Reportage Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)