Joe Biden se rendra en Israël mercredi, dit Blinken













TEL AVIV, 17 octobre (Reuters) - Le président des Etats-Unis, Joe Biden, se rendra mercredi en Israël pour des discussions avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et pour affirmer le droit d'Israël à se défendre, a annoncé mardi le secrétaire d'Etat Antony Blinken. Joe Biden réaffirmera sa solidarité avec Israël, qui prépare une offensive terrestre contre les militants du Hamas dans la bande de Gaza, a précisé Antony Blinken à l'issue d'un entretien de plusieurs heures avec Benjamin Netanyahu. (Reportage Humeyra Pamuk; Blandine Hénault pour la version française)