Joe Biden se rend en Irlande du Nord à un moment politique délicat

Crédit photo © Reuters

BELFAST (Reuters) - Le président américain Joe Biden arrivera à Belfast mardi en fin de journée et participera à la célébration du 25e anniversaire de l'accord de paix, qui a mis fin à 30 ans de violences, dans un contexte politique délicat. Joe Biden, connu depuis des décennies pour ses opinions pro-irlandaises, devra faire preuve de prudence. Le Parti unioniste démocrate (DUP), principal soutien de Londres dans la province, boycotte depuis plus d'un an le gouvernement de cohabitation instauré par l'accord du Vendredi saint de 1998, mécontent des normes commerciales post-Brexit qui ont placé l'Irlande du Nord sous un régime différent que le reste du Royaume-Uni. L'Union européenne et le Royaume-Uni sont convenus d'assouplir un grand nombre de barrières commerciales dans le cadre d'un accord récent, approuvé par Joe Biden. Le DUP souhaite d'autres changements, mais Londres a déclaré que ce n'était pas possible. Le DUP a affirmé que la visite de Joe Biden - la première d'un président américain depuis dix ans - ne le pousserait pas à mettre fin à sa protestation contre les règles commerciales post-Brexit. Joe Biden sera accueilli par le Premier ministre britannique Rishi Sunak à son arrivée, avant une rencontre entre les deux dirigeants mercredi. Le président américain évoquera la possibilité d'établir des liens d'investissement plus étroits entre les États-Unis et l'Irlande du Nord afin d'essayer de sortir de l'impasse. Le président américain devrait rencontrer des représentants des cinq principaux partis nord-irlandais mercredi, avant son discours à l'université d'Ulster à Belfast, mais il n'a pas l'intention de faire pression sur eux, a déclaré un haut fonctionnaire de l'administration. Des petits groupes opposés au processus de paix se livrent encore à des violences sporadiques. La police a été attaquée à la bombe à essence lors d'un défilé contre l'accord à Londonderry lundi. L'agence de renseignement britannique MI5 a récemment relevé le niveau de menace en Irlande du Nord, le faisant passer de "terrorisme intérieur" à "grave", ce qui signifie qu'un attentat est hautement probable. Depuis l'introduction de ce niveau en 2010, la province britannique a été caractérisée ainsi la plupart du temps. Joe Biden, qui parle avec fierté de ses racines irlandaises et cite fréquemment des poètes irlandais tels que Seamus Heaney, passera ensuite trois jours en République d'Irlande. Il s'adressera au Parlement à Dublin, rencontrera le Premier ministre ("Taoiseach") Leo Varadkar, et visitera ses maisons ancestrales sur les deux côtes irlandaises. "Depuis (John F.) Kennedy, il n'y a pas eu de président aussi irlando-américain que Joe Biden et nous sommes impatients de l'accueillir chez nous", a déclaré Leo Varadkar dimanche. (Reportage Conor Humphries et Amanda Ferguson, avec la contribution de Aiden Nulty à Belfast et Steve Holland à Washington, rédigé par Padraic Halpin à Dublin ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)