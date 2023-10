Joe Biden "scandalisé" par l'explosion de l'hôpital de Gaza

(Reuters) - Le président américain Joe Biden a dit être "scandalisé" par l'explosion mardi d'un hôpital de Gaza qui a tué plusieurs centaines de personnes, ajoutant avoir demandé à son équipe de sécurité nationale de déterminer les circonstances de l'incident, alors que Palestiniens et Israéliens se rejettent la faute. "Je suis scandalisé et profondément attristé par l'explosion de l'hôpital Al-Ahli de Gaza, et les pertes de vie terribles qui en ont résulté", a dit Joe Biden dans un communiqué, alors qu'il était en route pour Israël pour une visite prévue préalablement. Les Etats-Unis sont "sans équivoque" en faveur de la protection des civils durant le conflit, a-t-il ajouté. Plus tôt, la Maison blanche a fait savoir que le président américain, alors en partance pour l'aéroport, envoyait ses condoléances à ceux tués dans l'explosion de l'hôpital. (Reportage Trevor Hunnicutt, Jeff Mason et Kanishka Singh; version française Jean Terzian)