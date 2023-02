Joe Biden s'engage à travailler avec les républicains lors de son discours sur l'état de l'Union

par Jeff Mason, Trevor Hunnicutt et Nandita Bose WASHINGTON (Reuters) - Le président américain, Joe Biden, a prononcé mardi devant le Congrès son discours sur l'état de l'Union, dans lequel il s'est engagé à travailler de concert avec les républicains et a jeté les bases de sa campagne en vue d'une réélection l'an prochain. Joe Biden s'exprimait pour la première fois devant le Congrès depuis que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants en janvier. Le locataire de la Maison blanche a énuméré les progrès accomplis par l'économie américaine après la pandémie de COVID-19 et a souligné que le Congrès, bien que divisé, pourrait surmonter les désaccords. "Je ne voudrais pas ruiner votre réputation, mais j'ai hâte de travailler avec vous", a dit Joe Biden à Kevin McCarthy, chef de la majorité républicaine à la Chambre qui prenait place pour la première fois derrière le président américain sur l'estrade. Joe Biden a indiqué que l'économie américaine était forte de 12 millions de nouveaux emplois, que le COVID-19 ne contrôlait plus la vie des Américains et que la démocratie restait intacte aux Etats-Unis. "Bien que meurtrie, notre démocratie reste invincible et intacte", a dit le président américain. FAIBLE POPULARITÉ Si la cote de popularité de Joe Biden a progressé d'un point de pourcentage, à 41% d'opinion favorable, selon un sondage Reuters/Ipsos conclu dimanche, cela constitue presque un plus bas depuis son arrivée à la Maison blanche en janvier 2021. Ainsi, 65% des Américains interrogés ont dit penser que le pays se trouvait sur la mauvaise voix, contre 58% un an plus tôt. Des conseillers de Joe Biden ont présenté le discours sur l'état de l'Union comme un virage pour sa seconde campagne électorale, qu'il devrait officiellement lancer dans les prochaines semaines. Âgé de 80 ans, Joe Biden aurait 82 ans à l'entame d'un éventuel second mandat présidentiel, une donnée qui inquiète de nombreux électeurs démocrates, selon des récents sondages. DES RÉPUBLICAINS DIVISÉS Lors de sa prise de parole, le président démocrate a fait face aux élus républicains, dont certains mettent en doute sa légitimité. "À mes amis républicains, je tiens à dire que si nous avons réussi à travailler ensemble par le passé, il n'y a aucune raison que nous n'y parvenions pas avec ce nouveau Congrès", a déclaré Joe Biden. Cela pourrait toutefois s'avérer difficile, alors que la Maison blanche souhaite relever dans les prochains mois le plafond de la dette américaine, qui s'élève à 31.400 milliards de dollars, afin d'éviter un défaut. Plusieurs élus républicains ont interpellé et hué le président alors qu'il prononçait son discours. Préfigurant les thèmes qu'il pourrait aborder lors d'une campagne présidentielle, Joe Biden a reproché aux entreprises de tirer profit de la pandémie et a présenté plusieurs mesures économiques, notamment un seuil d'imposition plancher pour les milliardaires, qui n'ont toutefois que peu de chances d'être adoptées par le Congrès. Le président américain s'est également montré très critique à l'égard des gains engrangés par les compagnies pétrolières. "Je pense que c'est scandaleux", a-t-il dit, avant d'indiquer que les Etats-Unis auraient besoin de recourir au pétrole pendant au moins une décennie supplémentaire, ce qui a provoqué des rires dans la salle. (Avec la contribution de David Morgan, Andrea Shalal, Costas Pitas et Dan Whitcomb; version française Camille Raynaud)