Joe Biden rend hommage aux morts du COVID lors d'une cérémonie à Washington

Crédit photo © Reuters

par Susan Heavey et Gabriella Borter

WASHINGTON (Reuters) - A la veille de son investiture à la Maison blanche, Joe Biden a présidé mardi à Washington une cérémonie nationale pour commémorer les 400.000 personnes ayant succombé au COVID-19 aux Etats-Unis depuis le début de l'épidémie.

L'hommage, organisé au coucher du soleil dans la capitale fédérale américaine, est intervenu quelques heures avant que le président sortant Donald Trump quitte la Maison blanche en laissant derrière lui un pays en crise.

C'est la première fois que le gouvernement fédéral souligne la gravité du bilan du coronavirus dans le pays.

"Nous devons nous souvenir. Cela est parfois difficile, mais c'est comme cela que nous guérissons. Il est important de le faire en tant que nation", a dit Joe Biden, au côté de la vice-présidente élue Kamala Harris, lors d'une brève allocution donnant le coup d'envoi de commémorations dans plusieurs villes américaines.

Alors que la nuit tombait sur Washington, 400 lampes alignées ont été allumées dans le centre-ville en hommage aux 400.000 morts de l'épidémie.

Les cloches de la Cathédrale nationale ont retenti 400 fois après que Joe Biden se soit exprimé près du Lincoln Memorial.

"Bien que nous soyons physiquement séparés, nous, le peuple américain, sommes unis dans l'esprit", a déclaré Kamala Harris dans des commentaires distincts.

Le comité en charge de l'investiture de Joe Biden a indiqué que des cérémonies lumineuses étaient également prévues à l'Empire State Building à New York et au Space Needle à Seattle. Dans un communiqué, le comité a appelé les Américains à allumer des bougies près de leurs fenêtres en symbole d'unité.

Les commémorations marquent le début d'une nouvelle étape dans la lutte contre la crise sanitaire sous la présidence de Joe Biden, qui a promis durant la campagne électorale de faire du coronavirus sa principale priorité.

L'ancien sénateur et vice-président hérite d'une nation en deuil et troublée, alors que des détracteurs reprochent à Donald Trump d'être le responsable d'une réponse inadaptée à l'épidémie depuis que celle-ci a été détectée il y a onze mois dans le pays.

Les Etats-Unis déplorent le plus lourd bilan mondial de la crise sanitaire.

(Susan Heavey et Heather Timmons à Washington, Maria Caspani, Barbara Goldberg et Peter Szekely à New York, Gabriella Borter en Floridae; version française Jean Terzian)