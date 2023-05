Joe Biden rencontre les acteurs de l'IA pour discuter de ses dangers

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a brièvement participé jeudi à une réunion avec les dirigeants des entreprises travaillant dans le développement de l'intelligence artificielle (IA), comme Microsoft ou Alphabet, pour discuter des risques posés par cette technologie. L'intelligence artificielle générative, comme l'agent conversationnel ChatGPT, suscite certaines craintes, en ce qui concerne notamment le risque de désinformation ou de plagiat. Joe Biden a utilisé ChatGPT, selon les déclarations faites à Reuters par un responsable de la Maison blanche. "Il a été largement informé sur ChatGPT et l'a expérimenté", a expliqué ce responsable qui préfère conserver l'anonymat. La vice-présidente Kamala Harris s'est entretenue pendant deux heures, avec les dirigeants de Google, Microsoft, OpenAI et Anthropic et des hauts responsables américains. Kamala Harris a estimé dans un communiqué que l'IA pouvait améliorer la vie des gens, mais que cette technologie présentait toutefois des problèmes en matière de sécurité, de vie privée et de droits civiques. Elle a souligné la "responsabilité légale" des dirigeants des entreprises technologiques développant l'IA, notamment pour assurer la sécurité de leurs produits. (Reportage Nandita Bose; version française Camille Raynaud)