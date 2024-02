Joe Biden redit à Netanyahu que les civils de Rafah doivent être protégés

Joe Biden redit à Netanyahu que les civils de Rafah doivent être protégés













par Jarrett Renshaw 15 février (Reuters) - Le président américain Joe Biden a redit jeudi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu'une opération militaire à Rafah ne pouvait avoir lieu sans un plan crédible et applicable visant à garantir la sécurité des civils palestiniens, a déclaré la Maison blanche. C'est la deuxième fois en moins d'une semaine que Joe Biden met en garde Benjamin Netanyahu contre une intervention à Rafah tant que la sécurité des plus d'un million de Gazaouis qui y ont trouvé refuge n'est pas garantie. Les négociations concernant un projet d'accord avec Israël prévoyant un cessez-le-feu temporaire dans la bande de Gaza en échange de la libération d'otages israéliens ont également été abordées et Joe Biden s'est engagé à continuer à travailler sans relâche pour aider à parvenir à la libération des otages encore détenus par le Hamas dans l'enclave palestiniennes. A lire aussi... L'armée israélienne a déclaré jeudi mener une opération dans l'hôpital Nasser, situé à Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza, principal hôpital encore opérationnel dans l'enclave palestinienne. Cet assaut à l'hôpital Nasser intervient dans un contexte de pressions internationales accrues sur Israël pour qu'il fasse preuve de retenue dans son offensive à Gaza, alors que l'Etat hébreu a annoncé sa volonté de poursuivre ses opérations militaires à Rafah, ville frontalière de l'Egypte considérée comme l'ultime refuge pour les civils palestiniens déplacés par les combats depuis plus de quatre mois. Joe Biden a déclaré au début du mois que la réponse militaire d'Israël dans la bande de Gaza avait été "excessive" et s'est dit très préoccupé par le nombre croissant de victimes civiles dans l'enclave palestinienne. Israël a lancé son opération militaire contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque meurtrière du 7 octobre sur son territoire. D'après le dernier bilan des autorités sanitaires palestiniennes, l'offensive lancée par Israël dans la bande de Gaza a fait plus de 28.600 morts et a déplacé la majorité des 2,3 millions d'habitants de l'enclave. (Reportage Rami Ayyub et Jarrett Renshaw; version française Camille Raynaud)