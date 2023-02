Joe Biden recevra Lula à la Maison blanche le 10 février

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden recevra son homologue brésilien Luiz Inácio Lula da Silva le 10 février à la Maison blanche, a annoncé mardi une porte-parole de la Maison blanche, précisant que les deux dirigeants s'entretiendraient notamment de la protection des valeurs démocratiques dans la région.

Joe Biden a condamné ce mois-ci les émeutes survenues dans la capitale brésilienne Brasilia, où des partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro ont envahi des lieux du pouvoir pour contester la victoire électorale de Lula.

"Les deux présidents vont discuter du soutien indéfectible des Etats-Unis à la démocratie au Brésil, et de la manière dont les deux pays peuvent continuer de travailler ensemble pour promouvoir l'inclusion et les valeurs démocratiques dans la région et à travers le monde", a dit Karine Jean-Pierre dans un communiqué.

