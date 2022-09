Joe Biden rappelle l'unité affichée par les Etats-Unis en 2001

par Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a évoqué dimanche l'unité affichée il y a vingt et un ans par le peuple américain en réponse aux attentats du 11-Septembre, lors d'une pluvieuse cérémonie de commémoration au Pentagone.

"J'espère que nous nous souviendrons que lors de ces jours sombres, nous avons puisé au fond de nous-mêmes", a déclaré le chef de la Maison blanche, flanqué du secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, et du chef d'état-major interarmes, le général Mark Milley.

"Nous avons pris soin les uns des autres. Et nous étions unis", a ajouté Joe Biden, quelques jours après avoir lancé une mise en garde contre le danger des divisions qui minent la société américaine.

Près de 3.000 personnes ont péri le 11 septembre 2001 dans les attentats commis par l'organisation djihadiste Al Qaïda.

Deux avions de ligne détournés avaient alors détruit les tours jumelles du World Trade Center à New York. Un troisième appareil s'était écrasé sur le Pentagone à Arlington, en Virginie, près de Washington, et un quatrième dans un champ en Pennsylvanie après que les passagers s'étaient battus avec les pirates de l'air. Il n'y eut aucun survivant.

Il y a un an, Joe Biden a mis fin à vingt années de présence militaire américaine en Afghanistan, un retrait chaotique suivi du retour au pouvoir des taliban, ceux-là mêmes que les Etats-Unis avaient chassés de Kaboul après les attentats, ce qui lui a valu des critiques tant des démocrates que des républicains.

Dimanche au Pentagone, le président américain a promis que la lutte menée par Washington contre le terrorisme ne cesserait jamais.

"Nous n'oublierons jamais. Nous n'abandonnerons jamais", a-t-il dit, un peu plus d'un mois après la mort à Kaboul du chef d'Al Qaïda Ayman al Zawahiri dans une attaque au drone menée par les forces américaines.

Kamala Harris, la vice-présidente américaine, a présidé une autre cérémonie à New York et la première dame des Etats-Unis, Jill Biden, s'est rendue en Pennsylvanie.

(Avec la contribution de Phil Stewart et Trevor Hunnicutt à Washington et Julia Harte à New York, version française Jean-Stéphane Brosse)