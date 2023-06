Joe Biden qualifie Xi Jinping de dictateur, la Chine proteste

Crédit photo © Reuters

par Trevor Hunnicutt KENTFIELD, Californie (Reuters) - Le président américain Joe Biden a qualifié mardi de dictateur son homologue chinois Xi Jinping, des propos vivement dénoncés par la Chine alors que vient de s'achever une visite à Pékin du secrétaire d'Etat Antony Blinken destinée à apaiser les tensions entre les deux superpuissances. Le ministère chinois des Affaires étrangères a estimé que l'emploi de ce terme était indigne et s'apparentait à une provocation politique. Joe Biden a effectué ces commentaires lors d'une collecte de fonds organisée en Californie. Le président des Etats-Unis a également déclaré que Xi Jinping avait été très embarrassé quand un ballon espion chinois a été abattu en février dernier au-dessus du territoire américain. "La raison pour laquelle Xi Jinping a été très embarrassé (...) est parce qu'il ne savait pas que (le ballon) était là", a dit le locataire de la Maison blanche. "C'est un grand embarras pour les dictateurs. Quand ils ne savent pas ce qui se passe. (Le ballon) n'était pas supposé aller là où il est allé", a-t-il ajouté. L'affaire du ballon chinois de surveillance a alimenté les tensions entre Washington et Pékin, déjà attisées par les visites de hauts représentants américains à Taïwan. Au cours de son déplacement en Chine, initialement prévu en février mais reporté à cause de l'incident, Antony Blinken a rencontré Xi Jinping avec lequel il est convenu de stabiliser la rivalité sino-américaine afin que celle-ci ne bascule pas en conflit. Si ce premier déplacement d'un secrétaire d'Etat américain en Chine depuis cinq ans n'a permis aucune avancée majeure, Antony Blinken et Xi Jinping ont aussi exprimé leur volonté de poursuivre le dialogue diplomatique bilatéral, ouvrant la voie à d'autres visites de hauts responsables américains dans les prochaines semaines ou prochains mois. Lundi, Joe Biden a dit penser que les relations entre les Etats-Unis et la Chine étaient sur la bonne voie, laissant entendre que des progrès avaient été effectués durant la visite d'Antony Blinken. (Reportage Trevor Hunnicutt, avec Kanishka Singh à Washington et le bureau de Pékin; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)