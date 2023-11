Joe Biden qualifie Xi Jinping de dictateur après leur rencontre

Joe Biden qualifie Xi Jinping de dictateur après leur rencontre













Crédit photo © Reuters

par Trevor Hunnicutt et Jeff Mason WOODSIDE, Californie (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi qu'il n'avait pas changé d'avis sur le fait que son homologue chinois Xi Jinping était un dictateur, alors que les deux dirigeants se sont rencontrés plus tôt dans la journée pour la première fois en un an. A l'issue d'une conférence de presse du président américain organisée après la réunion entre les deux chefs d'Etat, Joe Biden s'est vu demander s'il pensait toujours que Xi Jinping était un dictateur. "Ecoutez, il l'est. C'est un dictateur dans le sens où il dirige un pays communiste qui repose sur un type de gouvernement entièrement différent du nôtre", a dit le locataire de la Maison blanche. Joe Biden avait qualifié en juin Xi Jinping de dictateur, des propos qui avaient été vivement dénoncés par la Chine. La délégation chinoise, qui se trouve à San Francisco pour participer au sommet du forum de Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), n'a pas immédiatement réagi. Joe Biden et Xi Jinping se sont réunis mercredi avec l'objectif d'apaiser les tensions entre les deux superpuissances mondiales sur différentes questions, comme les conflits armés, l'intelligence artificielle et le narcotrafic. (Rédigé par Steve Holland; version française Camille Raynaud)