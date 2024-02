Joe Biden qualifie Poutine de "salaud cinglé" lors d'une collecte de fonds à San Francisco

Joe Biden qualifie Poutine de "salaud cinglé" lors d'une collecte de fonds à San Francisco













Crédit photo © Reuters

par Trevor Hunnicutt et Nandita Bose SAN FRANCISCO (Reuters) - Le président américain Joe Biden a qualifié son homologue russe Vladimir Poutine de "salaud cinglé" lors d'un événement de collecte de fonds organisé mercredi à San Francisco dans le cadre de sa campagne de réélection. Joe Biden a prévenu que la menace d'un conflit nucléaire existait toujours mais que la menace existentielle pour l'humanité restait le changement climatique. "C'est la dernière menace existentielle. C'est le climat. Nous avons un salaud cinglé comme ce type, Poutine, et d'autres, et nous devons toujours nous inquiéter d'un conflit nucléaire, mais la menace existentielle pour l'humanité, c'est le climat", a dit Joe Biden devant un petit groupe de donateurs. A lire aussi... Le président américain a utilisé le terme anglais "SOB", abréviation de "son of a bitch", qui peut se traduire en français par "salaud" ou "fils de pute". Le Kremlin a jugé jeudi que cette insulte ne faisait qu'"abaisser" celui qui l'a proférée et qu'il s'agissait pour Joe Biden d'une vaine tentative de ressembler à un "cowboy d'Hollywood". Ce n'est pas la première fois que Joe Biden utilise ce terme pour décrire certaines personnes. En janvier 2022, il avait employé ce terme à l'encontre d'un journaliste de Fox News alors qu'il pensait son micro éteint. Joe Biden s'est déjà écarté du script de ses discours lors d'événements de collecte de fonds. Ces derniers mois, il s'en est pris au gouvernement chinois, au parti républicain, et à Israël en raison de ses bombardements dans la bande de Gaza. (Reportage Trevor Hunnicutt et Nandita Bose à Washington ; avec Guy Faulconbridge à Moscou, version française Camille Raynaud)