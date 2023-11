Joe Biden promulgue la loi pour éviter un "shutdown"

Joe Biden promulgue la loi pour éviter un "shutdown"













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a promulgué jeudi soir une loi rallongeant le budget fédéral des Etats-Unis jusqu'à la mi-janvier et permettant d'éviter une fermeture partielle des agences gouvernementales, annonce la Maison blanche. Le texte, adopté mercredi par le Sénat, a bénéficié d'un large soutien bipartisan, les démocrates se disant satisfaits que le projet de loi s'en tienne aux niveaux de dépenses fixés dans l'accord conclu en mai avec Joe Biden et les républicains indiquant qu'ils étaient désireux d'éviter le risque d'un "shutdown". (Bureau de Washington, Jean-Stéphane Brosse pour le service français, édité par Kate Entringer)