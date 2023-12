Joe Biden prolonge l'exemption de droits de douane pour l'acier et l'aluminium européens

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a prolongé jeudi de deux ans l'exemption de droits de douane dont bénéficient l'acier et l'aluminium exportés de l'Union européenne vers les Etats-Unis, une décision destinée à permettre la poursuite de discussions sur la production à faible teneur en carbone. Washington avait suspendu en janvier 2022, soit un an après l'entrée en fonction de Joe Biden à la Maison blanche, les taxes douanières de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium européens imposées par l'ancien président Donald Trump. Bruxelles avait entre-temps pris des mesures de représailles, mettant en place des droits de douane sur un éventail de produits américains importés dans l'UE, allant des motos Harley Davidson au whisky. L'exécutif européen a confirmé plus tôt ce mois-ci qu'il prolongeait jusqu'en mars 2025 la suspension de ces taxes, dans un contexte de reprise des négociations depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. Les Etats-Unis et l'UE cherchent à s'accorder sur des mesures destinées à lutter contre la production excessive de métal dans les économies non-marchandes, telles que la Chine, et de promouvoir un acier "vert". Ces discussions, qui devaient initialement prendre fin cette année, traînent en longueur. Dans le décret présidentiel publié jeudi, Joe Biden a fait état de "progrès significatifs" entre les deux camps qui, a-t-il dit, "poursuivent leurs discussions". Les quotas d'exportation à droit zéro accordés à l'UE, qui devaient expirer à la fin de cette année, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2025, est-il indiqué. (Rédigé par Kanishka Singh, Trevor Hunnicutt et Andrea Shalal; version française Tangi Salaün, édité par Jean Terzian)