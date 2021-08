Joe Biden prévoit de rencontrer le président ukrainien mercredi

Crédit photo © Reuters

par Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden rencontrera son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison blanche mercredi en signe de solidarité entre les deux pays, a déclaré la Maison blanche dimanche.

La rencontre aura lieu deux jours plus tard que prévu à cause de l'ouragan Ida, qui s'est abattu sur la Louisiane lundi, et du fait du retrait des troupes américaines d'Afghanistan.

"Cette visite permettra d'affirmer le soutien inébranlable des États-Unis à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine face à l'agression continue de la Russie", a déclaré la Maison blanche dans un communiqué.

Les dirigeants discuteront aussi de la sécurité énergétique ainsi que du "soutien de la Maison blanche aux efforts du président Zelensky pour lutter contre la corruption et mettre en œuvre un programme de réformes fondé sur nos valeurs démocratiques communes", ajoute ce même communiqué.

Cette rencontre arrive après l'annonce d'un accord entre l'Allemagne et Washington qui vise en partie à apaiser les appréhensions ukrainiennes quant à la construction du gazoduc Nord Stream 2, qui reliera directement la Russie et l'Allemagne via la mer Baltique.

Kiev craint que le gazoduc ne serve d'arme géopolitique à la Russie et ne prive l'Ukraine des droits qu'elle touche pour le transit de gaz russe.

(Reportage Trevor Hunnicutt et David Morgan, avec la contribution d'Ilya Zhegulev; rédigé par Lawrence Hurley, version française Valentine Baldassari, édité par Blandine Hénault)