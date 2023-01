Joe Biden présente sa nouvelle politique d'immigration

par Andrea Shalal et Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis continueront à recourir aux restrictions mises en place lors de la pandémie de COVID-19 leur permettant d'expulser rapidement les migrants cubains, nicaraguayens et haïtiens pris en train de traverser illégalement la frontière avec le Mexique, a annoncé jeudi le président américain.

Jusqu'à 30.000 ressortissants de ces pays et du Venezuela seront néanmoins autorisés à entrer chaque mois aux Etats-Unis, à condition qu'ils s'y rendent par avion, a ajouté Joe Biden.

"Ce nouveau processus est régulé, sûr et humain", a-t-il déclaré, précisant que son message aux migrants n'ayant pas de parrain américain était: "Ne vous présentez pas simplement à la frontière."

Le gouvernement américain tente d'endiguer le nombre record de migrants qui franchissent la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, et de résoudre les défis politiques et humanitaires qu'il pose.

"Ces décisions ne résoudront pas les problèmes de notre système d'immigration", a dit Joe Biden, ajoutant qu'elles "aideront beaucoup".

Selon le président américain, un plan global sur l'immigration a été présenté au Congrès, mais les républicains ne seraient pas disposés à l'examiner.

Un haut responsable de l'administration Biden a indiqué que la politique d'immigration voulue par le président prévoyait de nouvelles voies légales d'immigration.

"Les voies légales d'immigration que nous présentons aujourd'hui sont généreuses", a expliqué le responsable. "Les contourner entraînera toutefois des conséquences sérieuses."

La question de l'immigration sera au coeur du sommet qui rassemblera Joe Biden, le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, et le Premier ministre canadien Justin Trudeau le 10 janvier prochain à Mexico.

(Reportage Andrea Shalal, Ted Hesson, Doina Chiacu, Matt Spetalnick et Steve Holland; version française Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)