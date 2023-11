Joe Biden ne participera pas à la COP28 à Dubaï

Joe Biden ne participera pas à la COP28 à Dubaï













27 novembre (Reuters) - Le président américain Joe Biden ne se rendra pas à la conférence sur le climat qui s'ouvre cette semaine à Dubaï, a fait savoir dimanche un représentant américain. Des sources au fait de la question avaient déclaré plus tôt ce mois-ci à Reuters que la participation du locataire de la Maison blanche à la COP28 était peu probable, citant notamment les exigences liées à la guerre au Moyen-Orient. Joe Biden avait pris part aux deux précédentes COP organisées depuis le début de son mandat présidentiel, en janvier 2021. (Reportage Jeff Mason; version française Jean Terzian)