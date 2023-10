Joe Biden met la pression sur les républicains à propos de l'aide à l'Ukraine

Joe Biden met la pression sur les républicains à propos de l'aide à l'Ukraine













(Actualisé avec citations et précisions de la Maison blanche) WASHINGTON, 1er octobre (Reuters) - Le président américain Joe Biden a mis la pression sur les républicains dimanche, soulignant lors d'une conférence de presse l'importance de poursuivre le soutien de Washington à l'Ukraine. Après des semaines de blocages autour du budget fédéral, le Sénat a adopté samedi une mesure d'urgence permettant de poursuivre les financements, un dispositif qui exclut toutefois l'aide à l'Ukraine en guerre demandée par la Maison Blanche. A la question de savoir s'il pouvait faire confiance au président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, pour de futurs accords, Joe Biden a répondu : "Nous venons d'en conclure un sur l'Ukraine, nous le saurons donc". Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que Joe Biden faisait référence aux promesses républicaines d'adopter un projet de loi distinct sur la question. Le président américain a promis à son homologue ukrainien Volodimir Zelensky lors d'une visite à Washington le mois dernier que l'important soutien américain à sa guerre contre la Russie serait maintenu malgré l'opposition de certains législateurs républicains. "Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l'Ukraine soit interrompu. J'espère vraiment que le 'speaker' tiendra son engagement (...) pour aider l'Ukraine à se défendre contre l'agression et la brutalité", a dit Joe Biden à la Maison blanche. (Reportage Jeff Mason et Jason Lange; Version française Elizabeth Pineau)