Joe Biden fête ses 81 ans, les inquiétudes liées à son âge pèsent sur ses chances de réélection

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden fête ses 81 ans lundi, un événement qui attire l'attention sur son statut de personne la plus âgée à avoir jamais occupé la Maison Blanche, alors que les sondages soulignent les inquiétudes des Américains concernant ses capacités à occuper son poste pour un second mandat. Joe Biden a répondu à ceux qui craignent qu'il ne soit trop âgé pour occuper son poste de locataire de la Maison Blanche avec humour et en tentant de convaincre les électeurs que son âge et son expérience constituent un atout pour s'attaquer aux problèmes de l'Amérique. "Je sais que j'ai 198 ans", a-t-il plaisanté en juin dernier. Le Républicain Ronald Reagan, qui détenait auparavant le record du président américain en exercice le plus âgé, avait terminé son second mandat à 77 ans en 1989. S'il est réélu, Joe Biden aura 86 ans à la fin de son second mandat. Donald Trump, le favori à l'investiture républicaine pour défier Joe Biden lors des élections de 2024, est quant à lui âgé de 77 ans. Dans un sondage Reuters/Ipsos réalisé à la mi-septembre, les électeurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'âge de Joe Biden et à son aptitude à exercer ses fonctions. Soixante-dix-sept pour cent des personnes interrogées, dont 65% de démocrates, ont déclaré que Joe Biden était trop âgé pour être président, tandis que 39% ont estimé qu'il était suffisamment agile mentalement pour la présidence. À titre de comparaison, 56% des personnes interrogées ont déclaré que Donald Trump était trop vieux pour la fonction, tandis que 54% ont estimé qu'il avait les capacités suffisantes pour relever les défis de la présidence. (Reportage Steve Holland, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)