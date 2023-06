Joe Biden évoque par erreur la "guerre en Irak" de Poutine

Joe Biden évoque par erreur la "guerre en Irak" de Poutine













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Joe Biden a commis une bourde mercredi devant des journalistes de la Maison blanche en déclarant que le président russe Vladimir Poutine "perdait la guerre en Irak", quand il voulait parler de l'Ukraine. Peu avant son départ pour un déplacement à Chicago, le président américain était interrogé sur l'impact de la mutinerie avortée du groupe paramilitaire russe Wagner. "C'est dur à dire en réalité", a répondu Joe Biden. "Mais il perd clairement la guerre en Irak. Il perd la guerre chez lui et il est devenu une sorte de paria à travers le monde." Mardi soir, le président américain, qui est âgé de 80 ans et compte se représenter à l'élection de 2024, a présenté ses excuses lors d'une réunion de collecte de fonds pour sa campagne pour avoir confondu la Chine et l'Inde alors qu'il évoquait la récente visite du Premier ministre indien Narendra Modi à Washington. Un sondage Reuters/Ipsos effectué du 21 au 24 avril a montré que 73% des Américains interrogés jugeaient Joe Biden trop âgé pour gouverner. Une majorité de démocrates (63%) partageaient ce point de vue. Le médecin de Joe Biden a déclaré le président américain en bonne santé et apte à exercer ses fonctions après un examen de santé en février dernier. (Steve Holland, version française Jean-Stéphane Brosse)