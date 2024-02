Joe Biden estime que les combats à Gaza sont "excessifs", préconise une pause

Joe Biden estime que les combats à Gaza sont "excessifs", préconise une pause













Crédit photo © Reuters

par Jeff Mason et Trevor Hunnicutt WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a estimé jeudi que la réponse militaire d'Israël à Gaza avait été "excessive", ajoutant qu'il s'efforçait d'obtenir une pause durable dans les combats. "Je suis d'avis, comme vous le savez, que la réaction dans la bande de Gaza a été excessive", a déclaré Joe Biden aux journalistes depuis la Maison blanche. Le président américain a ajouté qu'il avait fait pression pour accroître l'aide humanitaire destinée aux civils palestiniens et pour obtenir une pause temporaire afin de permettre la libération des otages détenus par le Hamas. "J'insiste beaucoup sur ce cessez-le-feu pour les otages", a dit Joe Biden. "Il y a beaucoup d'innocents qui meurent de faim, beaucoup d'innocents qui sont en difficulté et qui meurent, et il faut que cela cesse." Israël a lancé son offensive contre le Hamas, qui dirige la bande de Gaza, après l'attaque meurtrière du groupe islamiste dans le sud de l'Etat hébreu, qui a fait 1.200 morts et lors de laquelle 253 personnes ont été prises en otage. Selon les autorités palestiniennes, plus de 27.000 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'offensive israélienne. (Reportage Jeff Mason et Trevor Hunnicutt; version française Camille Raynaud)