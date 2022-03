Joe Biden est en Europe, où sont débattues des sanctions contre l'énergie russe

par Jarrett Renshaw et Steve Holland

BRUXELLES (Reuters) - Le président américain Joe Biden a atterri mercredi à Bruxelles en vue de plusieurs réunions avec ses alliés et sur fond de débats entre Washington et les Européens sur la question d'éventuelles sanctions supplémentaires contre le secteur énergétique de la Russie en réponse à l'offensive en Ukraine.

Environ 40% du gaz naturel utilisé en Europe provient de Russie, ce qui rend plusieurs pays de l'Union européenne réticents à l'idée d'interdire les importations énergétiques russes, comme l'ont fait les Etats-Unis.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré dans la journée que son pays allait exiger de se faire payer en roubles ses livraisons de gaz à destination des "pays inamicaux", une annonce qui a provoqué une envolée des prix du gaz sur le marché européen par crainte d'une aggravation des tensions d'approvisionnement.

Réduire la dépendance de l'Europe à l'énergie russe est au coeur de discussions intenses depuis plusieurs jours, a fait savoir le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, aux journalistes présents à bord d'Air Force One à destination de Bruxelles.

Une annonce sur le sujet sera effectuée vendredi par Joe Biden et par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, a-t-il indiqué.

Le président américain prendra part jeudi à un sommet extraordinaire de l'Otan, à une réunion du G7 et s'exprimera devant les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne. Il se rendra ensuite en Pologne pour y rencontrer vendredi son homologue polonais Andrzej Duda.

A Paris, un conseiller de l'Elysée a noté que l'UE, en tant que bloc, avait des échanges commerciaux avec la Russie plus importants que ceux entretenus par les Etats-Unis avec celle-ci, ce qui rend le bloc communautaire plus sensible aux sanctions contre Moscou.

Il a déclaré à Reuters qu'il était "plus facile" pour Washington de sanctionner la Russie, les Etats-Unis produisant eux-mêmes du pétrole. "Nous allons voir ce que le président Biden propose comme effort supplémentaire", a-t-il dit.

Joe Biden annoncera jeudi un ensemble de sanctions américaines contre des personnalités politiques et des oligarques russes, a déclaré Jake Sullivan.

Les Occidentaux s'inquiètent de plus en plus d'un potentiel virage dans la stratégie de Moscou en Ukraine, craignant que Vladimir Poutine décide d'utiliser des armes chimiques, alors que l'armée russe n'est pas parvenue à prendre le contrôle d'une seule ville ukrainienne majeure au bout d'un mois d'offensive.

Les discussions à Bruxelles porteront aussi sur la position à adopter face à la rhétorique de la Russie sur l'utilisation éventuelle d'armes chimiques, a indiqué Jake Sullivan.

