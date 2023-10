Joe Biden est arrivé en Israël

Crédit photo © Reuters

AEROPORT BEN-GOURION, Israël (Reuters) - Joe Biden est arrivé mercredi en Israël pour une visite consacrée au conflit entre l'Etat hébreu et les Palestiniens du Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré un journaliste de Reuters voyageant à bord de l'avion du président américain. Cette visite intervient au lendemain du bombardement meurtrier d'un hôpital à Gaza, pour lequel Palestiniens et Israéliens se rejettent la responsabilité. Ce bombardement a suscité la colère dans de nombreux pays arabes et a amené la Jordanie à annuler un sommet prévu entre Joe Biden et les dirigeants jordanien, égyptien et palestinien. (Reportage Dan Williams, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)