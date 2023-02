Joe Biden en visite surprise à Kyiv, nouvelle aide militaire en perspective

(Répétition titre, texte sans changement et actualisé avec précisions, contexte) KYIV, 20 février (Reuters) - Le président américain Joe Biden s'est promené lundi dans le centre de Kyiv à l'occasion d'une visite surprise en Ukraine, au cours de laquelle il a promis une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, quatre jours avant le premier anniversaire de l'invasion du pays par la Russie. Joe Biden, qui portait des lunettes de soleil d'aviateur, et le président Volodimir Zelensky, en tenue militaire, ont marché côte à côte dans les rues de la capitale ukrainienne, sous un soleil d'hiver percé par le son des sirènes d'alerte aérienne. "Lorsque Poutine a lancé son invasion il y a près d'un an, il pensait que l'Ukraine était faible et que l'Occident était divisé. Il pensait qu'il pourrait l'emporter. Mais il se trompait lourdement", a déclaré Joe Biden. "Le coût que l'Ukraine a dû payer est extraordinairement élevé. Les sacrifices ont été bien trop importants (...) Nous savons qu'il y aura des jours, des semaines et des années difficiles à venir", a-t-il ajouté. En ordonnant l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes le 24 février 2022, Vladimir Poutine espérait une victoire éclair mais son pari a échoué et le conflit s'est transformé en une guerre d'usure qui a fait des centaines de milliers de victimes. La Russie, qui affirme avoir annexé près d'un cinquième de l'Ukraine, fait face à de multiples sanctions de la part des pays occidentaux qui ont parallèlement promis des dizaines de milliards de dollars d'aide militaire à Kyiv. Les Etats-Unis resteront au côté de l'Ukraine "aussi longtemps que nécessaire", a assuré le président américain. Le Pentagone a annoncé lundi que la nouvelle aide militaire américaine à Kyiv s'élevait à 460 millions de dollars, avec notamment la fourniture des missiles anti-chars Javelin et des munitions pour les systèmes de roquettes Himars. "DÉFAITE STRATÉGIQUE" "Cette visite du président américain en Ukraine, la première depuis 15 ans, est la plus importante de toute l'histoire des relations entre l'Ukraine et les États-Unis", s'est félicité Volodimir Zelensky. Elle intervient à la veille d'un discours très attendu du président russe Vladimir Poutine, censé exposer les objectifs de la Russie pour la deuxième année de l'invasion de l'Ukraine. "Bien sûr, pour le Kremlin, (cette visite) sera considérée comme une preuve supplémentaire que les Etats-Unis ont parié sur la défaite stratégique de la Russie dans la guerre et que la guerre elle-même s'est transformée irrévocablement en une guerre entre la Russie et l'Occident", a commenté Tatiana Stanovaïa, analyste politique russe. La Maison blanche a indiqué lundi que la Russie avait été avertie de la visite de Joe Biden en Ukraine quelques heures avant le départ du président américain. Joe Biden est également attendu en Pologne en ce début de semaine. Il doit y rencontrer mardi son homologue Andrzej Duda et d'autres dirigeants d'Europe de l'Est. LE CHEF DE LA DIPLOMATIE CHINOISE BIENTÔT À MOSCOU Wang Yi, chef de la diplomatie chinoise, doit se rendre prochainement à Moscou pour des discussions sur un éventuel plan de paix en Ukraine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que Wang Yi pourrait rencontrer Vladimir Poutine, sans préciser de date. Officiellement, la Chine est restée jusqu'à présent neutre dans le conflit, malgré la signature d'un pacte d'amitié "sans limites" avec la Russie quelques semaines avant l'invasion. Mais Washington a dit craindre ces derniers jours que Pékin ne commence à fournir des armes à Moscou. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a répondu que les Etats-Unis n'étaient "pas en position d'exiger quoi que ce soit de la Chine" et que le "partenariat global de collaboration entre la Chine et la Russie" était l'affaire de deux Etats indépendants. La Russie tente de s'assurer le contrôle total de deux provinces orientales dans la région minière et industrielle du Donbass en Ukraine. Elle a lancé des assauts sur des sites allant de Kreminna, au nord, à Vuhledar, au sud, et a réalisé la plupart de ses récents gains autour de la ville de Bakhmout. L'Ukraine, qui s'apprête à recevoir un afflux important d'armes occidentales en vue d'une contre-offensive planifiée, a opté ces derniers temps pour une position défensive sur la ligne de front et affirme avoir infligé des pertes importantes aux forces russes lors de leurs attaques. Les gouvernements occidentaux estiment notamment que Moscou a perdu des milliers d'hommes et des dizaines de véhicules blindés lors de tentatives de prise de contrôle de Vuhledar à travers des champs parsemés de mines terrestres et à la vue de l'artillerie ukrainienne. (Reportage par les bureaux de Reuters, rédigé par Peter Graff ; Version française Kate Entringer et Blandine Hénault, édité par Matthieu Protard)