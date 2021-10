Joe Biden en visite au Vatican sur fond de débat aux États-Unis sur l'avortement

par Jeff Mason et Philip Pullella

VATICAN (Reuters) - Joe Biden est arrivé vendredi au Vatican pour rencontrer le pape François, avec qui il devrait discuter du réchauffement climatique et des inégalités, une rencontre qui intervient dans un contexte de polémique aux États-Unis sur la position du président américain, catholique, relative à l'avortement.

Des gardes suisses vêtus des traditionnels uniformes rouge, jaune et bleu et armés de hallebardes ont salué l'arrivée de Joe Biden et de son épouse, Jill, dans la cour San Damaso du Palais apostolique où flottait un drapeau américain. Le président et son épouse ont ensuite été conduits dans la bibliothèque pontificale.

La rencontre entre le pape François et Joe Biden intervient dans un climat tendu aux Etats-Unis où la position du président sur l'avortement provoque un vif débat au sein l'Église américaine. Catholique pratiquant, Joe Biden dit ne pas vouloir imposer son point de vue bien qu'il soit personnellement contre l'avortement.

Les plus critiques au sein de la hiérarchie de l'Église américaine ont appelé à ce que Joe Biden, qui va régulièrement à la messe, soit interdit de communion, le sacrement central de la foi catholique.

Interrogé sur le débat sur la communion aux États-Unis le mois dernier, le pape a déclaré aux journalistes que l'avortement était un "meurtre". Mais ses déclarations ont semblé en même temps critiquer les évêques américains.

"La communion n'est pas un prix pour les parfaits (...) La communion est un don, la présence de Jésus et de son Église", a déclaré le pape, ajoutant que les évêques devraient faire preuve de "compassion et de tendresse" envers les responsables politiques catholiques qui soutiennent l'avortement.

(Reportage Philip Pullella; version française Valentine Baldassari, édité par Blandine Hénault)