Joe Biden dit que le chef du Pentagone aurait dû l'informer de son état de santé

WASHINGTON, 12 janvier (Reuters) - Joe Biden a déclaré vendredi que son secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, aurait dû l'informer de la maladie qui a conduit à son hospitalisation, tout en ajoutant qu'il lui conservait sa confiance. "Oui", a répondu le président des Etats-Unis lorsqu'il lui a été demandé si le chef du Pentagone avait commis une erreur de jugement en ne l'informant pas de son état de santé. Lloyd Austin est hospitalisé depuis le 1er janvier à la suite de complications liées à une intervention subie le 22 décembre pour un cancer de la prostate. (Rédigé par Nandita Bose, Katharine Jackson, version française Bertrand Boucey)