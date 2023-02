Joe Biden dit qu'il parlera avec Xi Jinping de l'affaire du "ballon"

Joe Biden dit qu'il parlera avec Xi Jinping de l'affaire du "ballon"













par Steve Holland et Jeff Mason WASHINGTON, 16 février (Reuters) - Le président américain Joe Biden a indiqué jeudi qu'il entendait s'entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping du ballon ayant survolé plus tôt ce mois-ci les Etats-Unis, que Washington considère comme un appareil espion envoyé par Pékin et qui a été détruit par un avion de chasse américain. Au cours d'une allocution depuis la Maison blanche, sa plus importante prise de parole sur le sujet à ce jour, le dirigeant démocrate a dit que les Etats-Unis ne "cherchent pas une nouvelle Guerre froide", alors que trois autres appareils volants non-identifiés ont aussi été abattus par des avions de chasse américains ce mois-ci. Joe Biden n'a pas indiqué quand il s'entretiendrait avec Xi Jinping, mais il a précisé que les échanges diplomatiques entre Washington et Pékin se poursuivaient sur le dossier. "Je m'attends à parler au président Xi, j'espère que nous irons au fond des choses. Je ne m'excuse pas d'avoir abattu le ballon", a déclaré le président américain en réponse à la protestation formulée par la Chine. Pékin assure que le ballon était destiné à une surveillance des conditions météorologiques. Washington n'a aucun doute sur l'objectif de surveillance de l'appareil, citant l'équipement électronique de celui-ci. La prise de parole de Joe Biden intervient après que des élus américains ont demandé davantage d'informations sur les récents incidents impliquant des objets volants, qui ont aussi déconcerté de nombreux Américains. Joe Biden a fait savoir que les services du renseignement cherchaient toujours à obtenir davantage d'informations sur trois objets non-identifiés ayant survolé le territoire américain et abattus par l'aviation américaine - l'un au-dessus de l'Alaska, un autre au-dessus du Canada et enfin un troisième au-dessus du lac Huron à la frontière américano-canadienne. "Nous ne savons pas encore exactement ce que ces objets étaient, mais pour l'heure rien ne suggère qu'ils étaient liés au programme chinois d'espionnage par ballon ou à des activités de surveillance d'un quelconque autre pays", a déclaré le président américain. (Reportage Steve Holland, Jeff Mason, Doina Chiacu et Kanishka Sing; version française Jean Terzian)