Joe Biden dit à Zelensky, en visite à Washington, "de ne pas perdre espoir"

WASHINGTON, 12 décembre (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré mardi à son homologue ukrainien Volodimir Zelensky de ne pas perdre espoir dans sa lutte contre l'invasion lancée l'an dernier par la Russie, alors que Zelensky s'est rendu à Washington avec l'objectif de convaincre les responsables américains d'aider davantage Kyiv. "Nous allons continuer d'être à vos côtés", a déclaré Joe Biden à Volodimir Zelensky, après avoir plus tôt dans la journée exhorté le Congrès américain à approuver des aides supplémentaires pour l'Ukraine. Le dirigeant ukrainien a dit pour sa part que Kyiv était de moins en moins dépendant des aides et a exprimé sa gratitude à l'égard du renforcement des défenses aériennes ukrainiennes grâce au soutien des Etats-Unis. Volodimir Zelensky a ajouté que Kyiv était assez solide pour remporter sa guerre face à la Russie et a déclaré par ailleurs vouloir évoquer avec Joe Biden l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. (Reportage Trevor Hunnicutt et Caitlin Webber; version française Jean Terzian)